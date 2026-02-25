TIVOLI – Operaio precipita da un’altezza di 3 metri

Drammatico incidente sul lavoro oggi pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, a Tivoli, dove un operaio è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto poco dopo le ore 14.

L’uomo, un cittadino extracomunitario di 61 anni, era impegnato insieme ad altri operai in lavori di ristrutturazione esterna di una palazzina, quando per cause in corso di accertamento è precipitato nel vuoto.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 61enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove è stato sottoposto ad accertamenti radiografici al cranio, agli arti e al torace.

All’uomo sono state riscontrate le fratture di tre costole e non sarebbe in pericolo di vita.

Nella palazzina di via delle Piagge sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dello SPreSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della Asl Roma 5.

Le indagini sono in corso.