GUIDONIA – Da Montecelio alla “48”: un’altra auto cannibalizzata nella notte

“In merito all’auto cannibalizzata, questa è la mia”.

E’ la segnalazione giunta oggi pomeriggio, venerdì 27 febbraio, alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv dopo la pubblicazione delle foto di una Fiat Panda letteralmente cannibalizzata stanotte nei pressi del Campo sportivo di Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra, la Audi A3 Sportback cannibalizzata alla Collina del Sole; sotto,la Panda”spogliata” a Montecelio

Il lettore ha inviato alla redazione la fotografia della sua Audi A3 Sportback, anch’essa “spogliata” nella notte in via Luigi Pirandello, alla Collina del Sole, il Centro residenziale al confine col quartiere di Setteville e a ridosso della “48”, la strada provinciale Casal Bianco.

Una zona distante oltre 16 chilometri da via della Piscina a Montecelio, dove stamane il proprietario di una Fiat Panda ha ritrovato l’auto senza le 4 ruote, poggiata su un cric da un lato e su un sasso dall’altra, coi finestrini spaccati, il cofano e il portellone posteriore aperti.

Cannibalizzata e anche vandalizzata, a differenza della Audi A3 Sportback.