MANDELA – Dal piccolo borgo all’Europa, aperto lo sportello informativo

Ieri, giovedì 26 febbraio, è stato inaugurato a Mandela il Punto di contatto Mandela-Europa.

Promosso dal Comune di Mandela e dall’Istituto per lo sviluppo “ProgEU”, il Punto di contatto è un vero e proprio hub informativo aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di agevolare ed accompagnare i cittadini ed organizzazioni tra bandi ed opportunità.

All’evento – moderato dal consigliere comunale Matteo Lori – hanno partecipato la Vicepresidente del Parlamento Europeo Onorevole Antonella Sberna, la Presidente della Seconda Commissione Affari Europei ed Internazionali della Regione Lazio Emanuele Mari, il Presidente di ProgEU Professore Dario Noschese, il sindaco di Mandela Claudio Pettinelli.

La Vicepresidente del Parlamento Europeo Onorevole Antonella Sberna ha ribadito quanto le istituzioni europee siano al fianco dei cittadini, anche di un piccolo Borgo come Mandela.

La Presidente Emanuela Mari ha voluto sottolineare il lavoro svolto dalla Commissione da tre anni a questa parte, girando per i comuni e promuovendo i valori europei.

Il Presidente di ProgEU Dario Noschese ha invece portato l’attenzione su come sia essenziale avere un punto di contatto con l’Europa per avvicinare tutte le realtà locali e portare anche in un piccolo comune tutte le opportunità offerte.

Il tutto è stato suggellato con il taglio del nastro e con un brindisi offerto dall’associazione sommelier Assomarso ringraziata dall’amministrazione comunale per la professionalità.

Durante la giornata Nicolò Conti, Professore Ordinario di Scienze Politiche Unitelma Sapienza, e il Ricercatore Davide Angelucci hanno presentato la ricerca PRIN “Whither Sovereignty? Italy and Pan-European Perspectives”

“Il Punto di contatto – commenta il consigliere comunale Matteo Lori – è il traguardo di un percorso durato 3 anni a contatto con le istituzioni europee.

A Mandela si è acceso un faro di luce e di esempio per gli altri comuni. La nostra amministrazione ha lavorato in sinergia con partners e istituzioni portando a termine un risultato fondamentale.

La visita della Vicepresidente del Parlamento Europeo è un segnale forte di come Mandela sia diventato un paese attrattivo e in forte sviluppo.

Questo sportello è la risposta concreta contro lo spopolamento, lanciando un messaggio chiaro: se vuoi restare in un piccolo comune ora puoi, perché avrai tutte le informazioni e le agevolazioni come in una grande città”.