GUIDONIA – Referendum Giustizia, l’Avvocatura scende in campo per il SI

Si terrà mercoledì 4 marzo alle ore 17 presso la biblioteca comunale centrale di via Moris a Guidonia “L’Avvocatura incontra la Cittadinanza”.

Si tratta di un evento organizzato dal “Comitato per il SI di Guidonia Montecelio” nell’ambito della campagna per il Referendum sulla Giustizia in programma domenica 22, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15.

L’evento è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, della Camera Penale di Tivoli e della Associazione Italiane Giovani Avvocati Sezione di Tivoli.

Modera dall’avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu, consigliera COA, Segretaria UOFL, oltre che Presidente del “Comitato per il SI di Guidonia Montecelio” costituito il 31 gennaio scorso insieme all’Avvocata Ana Maria Marinovici, Walter Tonnicchi, Matteo Giubilei, Bruno Grillo e Valentina La Cecilia.

Quello di mercoledì sarà un incontro di approfondimento aperto alla cittadinanza dedicato alla riforma dell’ordinamento giudiziario, con un focus sui profili pratici e attuativi e sulle implicazioni connesse al prossimo referendum.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti dell’avvocatura locale.

Porteranno i saluti introduttivi l’avvocato David Bacecci, Presidente UOFL, l’avvocata Eliana Lelli, Presidente COA Tivoli, l’avvocato Fabio Frattini, Presidente della Camera Penale di Tivoli, l’avvocato Giampaolo Campoli, Presidente AIGA Tivoli.

Intervengono: l’avvocato Tommaso Giustiniano, consigliere COA Tivoli, l’avvocata Roberta Sabatini, Segretaria CP Tivoli, l’avvocato Alberto Cuccuru del COA Tivoli, l’avvocato Luca Datti del direttivo di AIGA Tivoli, e l’avvocato Michele De Luca del COA di Tivoli.

“L’incontro è aperto alla cittadinanza – spiega l’avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu – è un’occasione per comprendere meglio i temi in discussione e formarsi un’opinione consapevole, per un voto consapevole”.