MONTECELIO – Auto cannibalizzata e abbandonata al centro della strada

Senza le 4 ruote.

Poggiata su un cric da un lato e su un sasso dall’altra.

I finestrini spaccati.

Il cofano e il portellone posteriore aperto.

E’ stata ritrovata così stamane, giovedì 27 febbraio, una Fiat Panda rossa in via della Piscina, nei pressi del Campo sportivo “Pietro Fiorentini, a Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la vettura sarebbe di proprietà di un uomo che da qualche anno si è stabilito a vivere nel Borgo.

La Panda sarebbe stata rubata stanotte nel Centro di Montecelio e portata in una zona isolata, come via della Piscina dove è stata abbandonata al centro della strada.