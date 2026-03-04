GUIDONIA – Lotta, gli atleti di Villanova protagonisti ai Campionati Italiani Under 17

Una medaglia d’argento, una di bronzo e grandissime emozioni.

E’ il bilancio della partecipazione dello “Sporting Club Villanova” al Campionato Italiano di Lotta Under 17 che si è svolto sabato 21 e domenica 22 febbraio al PalaPellicone di Ostia, ospitando oltre 400 atleti nati tra il 2009 e il 2012 nelle specialità libera e greco-romana.

Il maestro Domenico Giuffrida, accompagnato da Samuele, ha schierato 5 atleti che si sono distinti, come sempre, per bravura, determinazione e tenacia, portando a casa risultati straordinari.

Secondo posto per Lorenzo Proietti, protagonista di una gara eccezionale.

Medaglia di bronzo, sudata e meritata, per Maksym Strapko.

Medaglia di bronzo anche per Diletta Petrucci, figlia d’arte: suo papà Cristian Petrucci, storico atleta della scuola del maestro Giuffrida, conquistò l’ultimo grande titolo con un bronzo ai Campionati Italiani Assoluti.

Una bellissima tradizione che continua!

Un applauso speciale anche a Simone Censi quinto classificato e Lorenzo Di Stefano, ottavo posto, che hanno rappresentato il club con grinta e spirito di squadra.