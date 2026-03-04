NEROLA – Una ditta privata ritirerà gli incassi delle “Case dell’acqua”

Il Comune di Nerola esternalizza il ritiro degli incassi delle fontane di acqua potabile depurata.

Lo stabilisce la determina la determina numero 46 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 2 marzo dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Enrico Lucarini.

Con l’atto viene affidato direttamente alla ditta “Coin Service Spa” di Empoli il servizio di ritiro dei proventi derivanti dagli incassi delle 2 fontane per erogazione acqua potabile, oltre al conteggio e alla disposizione di addebito sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Nerola.

“Coin Service Spa” è una società specializzata nel servizio di ritiro, contazione ed autenticazione della moneta metallica e percepirà dal Comune di Nerola la somma complessiva di 610 euro l’anno per la gestione delle 2 fontane di acqua potabile depurata, installate dalla società “Acqua Sì” nel centro abitato di Nerola e nella frazione di Acquaviva.

Dalla determina emerge che “Coin Service Spa” ha offerto il servizio di conteggio monete con riversamento delle somme sul conto corrente dell’Ente al seguente costo: € 35,00 + oltre IVA quale costo fisso a singolo servizio pari ad – 0,90% oltre IVA sul valore riscontrato della moneta metallica; € 0,35 oltre IVA cadauna per buste autosigillanti per inserimento monete; € 25,00 + Iva per eventuali versamenti da effettuare a nome del Comune al CNAC di Roma ai sensi del DM 21/04/2015, nel caso di riscontro di monete logore, in modo tale che queste siano riaccreditate direttamente dal MEF tramite bonifico bancario.

Vale la pena evidenziare che un litro e mezzo di acqua potabile depurata presso le fontane costa 10 centesimi.