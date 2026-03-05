TIVOLI – Allo stabilimento Yokohama scioperano i lavoratori in appalto

Si è tenuto stamane, giovedì 5 marzo, lo sciopero proclamato della FILT CGIL Rieti Roma Eva presso lo stabilimento Yokohama di Tivoli.
In una nota il sindacato spiega che l’adesione è stata altissima da parte dei lavoratori in appalto, i quali hanno partecipato al presidio davanti alla fabbrica di via Tiburtina.
Oggetto della protesta la richiesta di applicazione di pari condizioni contrattuali a tutto il personale che svolge le medesime mansioni all’interno della fabbrica ed il rispetto delle norme di salute e sicurezza.
“Le richieste della FILT CGIL, unitamente ai lavoratori – si legge nel comunicato stampa del sindacato – sono state inviate da tempo al Consorzio Innocenti, alle società consorziate e, per quanto di competenza, anche alla committente Yokohama.
Qualora non ricevessimo risposte concrete siamo pronti allo sciopero ad oltranza”.
Condividi l'articolo: