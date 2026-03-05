FONTE NUOVA – Arriva il poliambulatorio mobile: visite specialistiche in piazza

Il servizio è riservato agli assistiti della ASL Roma 5

 

La Casa della Salute mobile della ASL Roma 5 a Fonte Nuova – Attività specialistiche dal 09 al 14 marzo 2026

Il Comune di Fonte Nuova informa la cittadinanza che, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e la ASL Roma 5, a Largo Fiamme Gialle, a Tor Lupara, sarà presente un poliambulatorio mobile dedicato alla prevenzione e alla salute, attivo da Lunedì 09 a Sabato 14 marzo, dalle ore 09:00 alle 18:00.

A bordo del poliambulatorio mobile saranno disponibili attività ambulatoriali specialistiche di:

𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28) con le prestazioni di:

• Prima visita cardiologica
• Visita cardiologica di controllo
• Elettrocardiogramma
𝐏𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (5-17-21-24-28) con le prestazioni di:
• Prima visita pneumologica
• Visita pneumologica di controllo
• Spirometria semplice
𝐀𝐧𝐠𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (2-3-5-6-17-19-20) con le prestazioni di:
• Ecocardiogramma color doppler
Dal 9 al 14 e dal 23 al 28:
• Ecocolordoppler dei grossi vasi addominali arteriosi o venosi. Escluso: vasi viscerali
• Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso. A riposo
• Ecocolordoppler degli arti superiori arterioso e/o venoso. A riposo
• Ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraaortici
• Prima visita angiologica
• Visita angiologica di controllo
𝐃𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (2-7-21-28) con le prestazioni di:
• Prima visita dermatologica
• Visita dermatologica di controllo
• Osservazione dermatologica in epiluminescenza


Accesso e prenotazioni
Il servizio è riservato agli assistiti della ASL Roma 5.

Le prenotazioni possono essere effettuate:
tramite ReCUP Regionale al numero 06 9939;
presso qualsiasi punto CUP della ASL Roma 5, muniti di impegnativa del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS).

Per eventuali problematiche relative alle prenotazioni è possibile contattare il numero verde dedicato 0774 768263, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e promozione della salute promosse da Regione Lazio e ASL Roma 5, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova

