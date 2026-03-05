FONTE NUOVA – Arriva il poliambulatorio mobile: visite specialistiche in piazza

La Casa della Salute mobile della ASL Roma 5 a Fonte Nuova – Attività specialistiche dal 09 al 14 marzo 2026



Il Comune di Fonte Nuova informa la cittadinanza che, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e la ASL Roma 5, a Largo Fiamme Gialle, a Tor Lupara, sarà presente un poliambulatorio mobile dedicato alla prevenzione e alla salute, attivo da Lunedì 09 a Sabato 14 marzo, dalle ore 09:00 alle 18:00.



A bordo del poliambulatorio mobile saranno disponibili attività ambulatoriali specialistiche di:

𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28) con le prestazioni di:

• Prima visita cardiologica • Visita cardiologica di controllo • Elettrocardiogramma

𝐏𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (5-17-21-24-28) con le prestazioni di: • Prima visita pneumologica • Visita pneumologica di controllo • Spirometria semplice

𝐀𝐧𝐠𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (2-3-5-6-17-19-20) con le prestazioni di: • Ecocardiogramma color doppler

Dal 9 al 14 e dal 23 al 28: • Ecocolordoppler dei grossi vasi addominali arteriosi o venosi. Escluso: vasi viscerali • Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso. A riposo • Ecocolordoppler degli arti superiori arterioso e/o venoso. A riposo • Ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraaortici • Prima visita angiologica • Visita angiologica di controllo

𝐃𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 (2-7-21-28) con le prestazioni di: • Prima visita dermatologica • Visita dermatologica di controllo • Osservazione dermatologica in epiluminescenza



Accesso e prenotazioni

Il servizio è riservato agli assistiti della ASL Roma 5.

Le prenotazioni possono essere effettuate:

tramite ReCUP Regionale al numero 06 9939;

presso qualsiasi punto CUP della ASL Roma 5, muniti di impegnativa del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS).

Per eventuali problematiche relative alle prenotazioni è possibile contattare il numero verde dedicato 0774 768263, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00



L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e promozione della salute promosse da Regione Lazio e ASL Roma 5, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova