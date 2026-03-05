FONTE NUOVA – Arriva il poliambulatorio mobile: visite specialistiche in piazza

La Casa della Salute mobile della ASL Roma 5 a Fonte Nuova – Attività specialistiche dal 09 al 14 marzo 2026
Il Comune di Fonte Nuova informa la cittadinanza che, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e la ASL Roma 5, a Largo Fiamme Gialle, a Tor Lupara, sarà presente un poliambulatorio mobile dedicato alla prevenzione e alla salute, attivo da Lunedì 09 a Sabato 14 marzo, dalle ore 09:00 alle 18:00.
A bordo del poliambulatorio mobile saranno disponibili attività ambulatoriali specialistiche di:
𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 con le prestazioni di:
Accesso e prenotazioni
Il servizio è riservato agli assistiti della ASL Roma 5.
Le prenotazioni possono essere effettuate:
tramite ReCUP Regionale al numero 06 9939;
presso qualsiasi punto CUP della ASL Roma 5, muniti di impegnativa del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS).
Per eventuali problematiche relative alle prenotazioni è possibile contattare il numero verde dedicato 0774 768263, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e promozione della salute promosse da Regione Lazio e ASL Roma 5, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova