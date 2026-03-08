GUIDONIA – “Banda della spaccata” in azione: rubati 10 euro al casalinghi

A Guidonia Montecelio torna in azione la “Banda della Spaccata”, il gruppo criminale che da anni è l’incubo delle attività commerciali dell’hinterland tiburtino.

All’alba di oggi, sabato 8 marzo, nel mirino è finito “Il mondo dei casalinghi”, il negozio aperto a settembre 2025 in via delle Calle 52, nella zona residenziale de “La Sorgente”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri hanno agito tra le 3,03 e le 3,04 e sono stati ripresi dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del negozio gestito dal 26enne Lorenzo Wang e dalla sorella Cristina.

Tre uomini coi volti travisati da passamontagna, scalda collo e coi guanti da lavoro, sono arrivati a via delle Calle a bordo di una Giulietta nera utilizzata per la fuga e di una Lancia Ypsilon usata come ariete.

L’utilitaria è stata lanciata in retromarcia contro il negozio di casalinghi danneggiando la saracinesca, la vetrata e gli scaffali.

A quel punto, i banditi hanno fatto irruzione puntando direttamente al registratore di cassa strappato e portato via.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Tivoli, ma dei ladri non c’era più traccia.

Dagli accertamenti gli agenti hanno scoperto che la Lancia Ypsilon era stata rubata venerdì sera 6 marzo davanti al multisala “The space”, a poche centinaia di metri dal negozio derubato.

“Hanno messo a segno il furto in meno di un minuto – spiega Lorenzo Wang contattato dal quotidiano Tiburno.Tv – sapevano tutto.

Nel cassetto del registratore di cassa c’erano soltanto soldi spicci, al massimo dieci euro.

Ci hanno causato diversi danni alla serranda e alla porta scorrevole”.