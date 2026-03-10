GUIDONIA – Referendum Giustizia, gli avvocati al fianco del Comitato per il “Sì”

A Guidonia Montecelio proseguono le iniziative in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere del 22 e 23 Marzo prossimi.

Sabato 14 marzo alle ore 10.30 presso la Sala della Cultura, in via Leonardo Ferrulli 14, a Guidonia centro, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema del Referendum sulla Giustizia organizzato dal Comitato Cittadini per il Sì di Guidonia Montecelio presieduto da Maurizio Massini.

L’iniziativa viene annunciata dai promotori come un importante momento di confronto e informazione per i cittadini su una tematica centrale per il futuro del sistema giudiziario italiano.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e dell’avvocatura, con l’obiettivo di approfondire i contenuti del referendum e le ragioni del “Sì”.

A moderare l’incontro sarà la Dottoressa Arianna Cacioni, Consigliera Comunale di Guidonia Montecelio.

Interverranno inoltre l’Onorevole Enrico Costa, dirigente nazionale dei Comitati cittadini per il Sì, Carmine Martinelli, Vicepresidente del Comitato cittadini per il Sì di Guidonia Montecelio ed ex assessore della Provincia di Roma, l’Avvocato Alessandro Mattoni, Presidente del Comitato cittadini per il Sì di Tivoli, l’Avvocato Alberto Cuccuru, avvocato del Foro di Tivoli, l’Avvocato Davide Bacecci, Presidente degli Ordini Forensi del Lazio, l’Avvocato Stefano Sassano, già Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, e l’Onorevole Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare per le Periferie.

“Questo incontro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione chiara e di confronto aperto su un tema fondamentale come quello della giustizia – dichiara Maurizio Massini, Presidente del Comitato cittadini per il Sì di Guidonia Montecelio – Crediamo che la partecipazione consapevole sia alla base di ogni processo democratico e che il referendum rappresenti uno strumento importante per avvicinare i cittadini alle scelte che riguardano il funzionamento delle nostre istituzioni”.

Il Presidente Massini invita tutta la cittadinanza, i professionisti del settore giuridico e le associazioni del territorio a partecipare all’incontro, per contribuire ad un dibattito costruttivo e informato su una riforma che riguarda da vicino il sistema della giustizia nel nostro Paese.

Ingresso libero.