ROMA EST – Viola il divieto di avvicinamento e tenta di forzare l’abitazione dei genitori: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 44enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e danneggiamento.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, il fatto è accaduto intorno alle 20,30 in via Genazzano, alla periferia Est di Roma.

L’uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare che gli impedisce di avvicinarsi ai familiari, si sarebbe presentato presso l’abitazione dei genitori tentando di fare irruzione.

Utilizzando alcuni arnesi da scasso, avrebbe forzato e danneggiato la porta d’ingresso nel tentativo di entrare nell’appartamento.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse.

Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe reagito con minacce nel tentativo di opporsi al controllo, prima di essere definitivamente immobilizzato. L’episodio si è concluso senza feriti.

Per questo motivo il 44enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.