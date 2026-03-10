GUIDONIA – Discarica abusiva nel cantiere edile: imprenditore denunciato

Quando i militari hanno effettuato il sopralluogo devono essersi messi le mani tra i capelli: sul terreno era accatastata una montagna di rifiuti di ogni genere.

Per questo mercoledì 4 marzo i Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio hanno denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi un 62enne imprenditore italiano, amministratore di una società specializzata nella costruzione di immobili e proprietaria di un cantiere edile ubicato a Setteville.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti agli ispettori ambientali del Corpo EcoForestale Nazionale, un’associazione presieduta da Sara Cristiano da un anno attiva sul territorio di Guidonia Montecelio.

Il 27 febbraio le guardie ecologiche, coordinate dal generale Savino Lattanzio, hanno accertato che nell’area di cantiere erano stati accumulati vari metri cubi di scarti di materiale edile e a quel punto mercoledì scorso sono intervenuti insieme ai Carabinieri Forestali.

Durante il sopralluogo sono stati rilevati barattoli di vernice, taniche con resti di diluente, silicone, pannelli di plastica antiscivolo, compensato, oltre a bottiglie e bicchieri.

L’area di circa 100 metri quadrati è stata sequestrata.