ROMA EST – Follia al capolinea Atac: lancia sassi e bottiglie contro un bus

Momenti di paura, nella tarda serata di ieri, a bordo di un autobus pubblico nel quartiere di Tor Bella Monaca, nella periferia Est di Roma.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dei Carabinieri, il fatto è accaduto intorno alle 22.00 in via Duilio Cambellotti.

Un uomo di 43 anni, di origini straniere e con precedenti, durante la tratta Policlinico Tor Vergata-Cambellotti, ha iniziato a molestare i passeggeri urlando ad alta voce.

Giunti al capolinea, si è rifiutato di scendere e ha iniziato a minacciare l’autista, costringendolo a barricarsi nella cabina di guida.

Non soddisfatto, l’aggressore ha colpito ripetutamente il vetro della protezione con un ombrello e con i pugni. Una volta sceso dal mezzo, la furia non si è placata: l’uomo ha scagliato una bottiglia di birra contro un finestrino laterale del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca che hanno sorpreso il soggetto mentre stava tentando di raccogliere dei sassi da terra per lanciarli contro il bus.

Dopo averlo messo in sicurezza è stato identificato e arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza privata e violenza e minaccia a incaricato di un pubblico servizio.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, sebbene il servizio di trasporto verso la Stazione Anagnina sia stato interrotto.

L’arrestato è ora presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.