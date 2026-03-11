PALOMBARA SABINA – Open Day per la Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Palombara Sabina organizza un open day dedicato al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Sabato 14 marzo è prevista l’apertura straordinaria del Comune di Marcellina, per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.
Per partecipare all’Open Day CIE è sufficiente recarsi senza appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe in piazza Vittorio Veneto.
Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:
• Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
• Una foto recente in formato fototessera cartacea;
• Tessera Sanitaria
Il costo della CIE è di euro 22,20 da versare preferibilmente tramite POS.