PALOMBARA SABINA – Open Day per la Carta d’Identità Elettronica

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 11 Marzo 2026

Non è necessario l'appuntamento

Il Comune di Palombara Sabina organizza un open day dedicato al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Sabato 14 marzo è prevista l’apertura straordinaria del Comune di Marcellina, per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.

Per partecipare all’Open Day CIE è sufficiente recarsi senza appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe in piazza Vittorio Veneto.

Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:

•    Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
•    Una foto recente in formato fototessera cartacea;
•    Tessera Sanitaria

Il costo della CIE è di euro 22,20 da versare preferibilmente tramite POS.

