MONTEROTONDO – 80 anni di governo di Centrosinistra: un libro sugli amministratori della città

Il titolo è: “80 anni d’Istituzioni Democratiche – gli amministratori comunali di Monterotondo dal 24/03/1946 al 24/03/2026”.

Si tratta di una ricerca storica documentata dei governi cittadini di Monterotondo, Comune medaglia d’argento della Resistenza che ha mantenuto un orientamento di Centrosinistra negli ultimi 8 decenni.

L’opera verrà presentata presso il teatro comunale Ramarini martedì 24 marzo alle ore 18: una data non casuale, ma corrispondente al giorno in cui 80 anni fa – il 24 marzo 1946 – in Italia si tennero le prime elezioni amministrative comunali dopo la caduta del Fascismo.

L’evento è organizzato dalla “Fondazione ICM Monterotondo”, alla quale con la delibera numero 92 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata martedì 10 marzo la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ha concesso l’utilizzo del teatro Ramarini e il patrocinio.

Dalla delibera emerge che gli autori dell’opera sono due – ma non vengono menzionati per nome – e in quasi due anni di lavoro sono riusciti a ultimare lo studio in collaborazione con il Comune di Monterotondo.

Secondo la giunta, la ricostruzione documentata dei governi cittadini dal 1946 ad oggi costituisce un’attività di valorizzazione della storia istituzionale dell’Ente, coerente

con i principi costituzionali di autonomia locale e con le funzioni culturali attribuite ai Comuni.

L’opera è considerata uno strumento di conoscenza dell’evoluzione dell’azione amministrativa, delle trasformazioni urbanistiche, sociali ed economiche del territorio e del contributo dei diversi organi politici che si sono succeduti.

Per questo il Comune stesso ha predisposto l’acquisto di copie del volume, da destinare alla Biblioteca comunale ed all’archivio storico dell’Ente.