GUIDONIA – Judo, Angelica Agliata e Giulietta Grassini finaliste alla Coppa Italia

Sport, Tiburno Quotidiano / 14 Marzo 2026

Le due atlete protagoniste al Palazzetto dello Sport

Un primo posto e un secondo posto.

 

Giulietta Grassini, prima nei +78 chilogrammi Juniores

Angelica Agliata, seconda nei -57 chilogrammi Juniores

 

Così stamane, sabato 14 marzo, Giulietta Grassini e Angelica Agliata, atlete 18enni della “Asd Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia si sono qualificate alla finale di Coppa Italia di Judo categorie Juniores e Seniores organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) il 18 e il 19 aprile prossimi al Palazzetto dello Sport di Gerenzano in provincia di Varese.

Le due atlete, allenate dal maestro Franco Agliata, sono state protagoniste nella giornata di qualificazione tenutasi oggi presso il Palazzetto dello Sport di Guidonia.

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Nella categoria Juniores Giulietta Grassini è salita sul podio più alto nei +78 chilogrammi e Angelica Agliata si è classificata seconda nei -57 chili.

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