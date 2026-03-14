GUIDONIA – Referendum Giustizia, il Comitato per il “Sì” alla Sala della Cultura

Si è svolto stamane, sabato 14 marzo, presso la Sala della Cultura di Guidonia Montecelio il convegno sul Referendum sulla Giustizia, promosso dal Comitato Cittadini per il Sì.

L’incontro, moderato dalla consigliera comunale Arianna Cacioni, ha registrato una significativa partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Sono intervenuti l’Onorevole Enrico Costa, dirigente nazionale dei Comitati Cittadini per il Sì, Maurizio Massini, presidente del Comitato di Guidonia Montecelio, Carmine Martinelli, vice presidente del Comitato e già assessore della Provincia di Roma, Avvocato Alessandro Mattoni, presidente del Comitato di Tivoli, Avvocato Alberto Cuccuru, Avvocato Davide Bacecci, presidente degli Ordini Forensi del Lazio, Avvocato Stefano Sassano, già sindaco di Guidonia Montecelio, e Onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare periferie.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i contenuti dei quesiti referendari e le ragioni del voto favorevole, sottolineando l’importanza di una riforma della giustizia più efficiente e vicina ai cittadini.