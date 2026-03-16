GUIDONIA – Judo, pioggia di medaglie al Gran Premio Giovanissimi

Sette medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo.

E’ il bilancio della prima tappa Gran Premio Giovanissimi Classi Fanciulli e Ragazzi di Judo per i piccoli atleti del “Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia.

Lo staff tecnico del “Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia

Ieri, domenica 15 marzo, al Palazzetto dello Sport di Guidonia i judoka guidati dai maestri Roberto Pomponii, presidente della Anco Marzio, e Franco Agliata, tecnico preparatore, insieme ai collaboratori Angelica Agliata, Luana Del Prete e Gabriella Morrone, sono stati protagonisti della manifestazione organizzata dal Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) Settore Judo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Centinaia di judoka sul tatami, gli spalti gremiti fino al limite della capienza.

Jacopo Spagna primo nella Classe Ragazzi 53 chilogrammi

Mario Lucarelli primo nella Classe Ragazzi 50 chilogrammi

Alessio Possenti primo nella Classe Ragazzi 56 chilogrammi

Gabriel Mita primo nella Classe Ragazzi 44 chilogrammi

In uno scenario degno dei grandi eventi sportivi, nella Classe Ragazzi sono saliti sul podio più alto Jacopo Spagna (53 chilogrammi), Mario Lucarelli (50 kg), Alessio Possenti (56 kg) e Gabriel Mita (44 kg).

Simone Imperiale medaglia di bronzo nella Classe Ragazzi (+ 60 kg)

Medaglia di bronzo per Simone Imperiale (+ 60 kg).

Gioia Finamore medaglia di bronzo nella Classe ragazze 56 chili

Bronzo anche per Gioia Finamore (56 chili) nella Classe ragazze.

Sopra, Omar Seghedi oronella Classe Fanciulli 30 kg; sotto, Manuel Lucarelli primo nei 50 kg

I judoka del maestro Franco Agliata hanno fatto risultato anche nella Classe fanciulli con le medaglie d’oro vinte da Omar Seghedi (30 kg) e Manuel Lucarelli (50 kg).

Il piccolo Emanuel Voinag, bronzo nei 22 kg

Terzo posto per Emanuel Voinag (22 kg).

Miriam Fanizza medaglia d’oro nei 38 kg

Elisa Massimi medaglia d’argento nei 26 kg

Giorgia Vigliotta medaglia d’argento nei 24 kg

Infine nella Classe ragazze è da registrare una medaglia d’oro per Miriam Fanizza (38 kg), argento per Elisa Massimi (26 kg) e Giorgia Vigliotta (24 kg).