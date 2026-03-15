GUIDONIA – La due giorni di Judo al Palasport è un successo

Centinaia di judoka sul tatami, gli spalti gremiti fino al limite della capienza.

All’evento sportivo di judo tenutosi al Palazzetto dello Sport di Guidonia hanno partecipato centinaia di atleti

E’ stato un successo senza precedenti il grande weekend di gare al Palasport di Guidonia Montecelio, organizzato dal Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) Settore Judo in collaborazione con la “Asd Anco Marzio Sporting Club” di Guidonia.

Spalti gremiti fino al limite della capienza

Tre gli appuntamenti in programma.

Giulietta Grassini, prima nei +78 chilogrammi Juniores

Angelica Agliata, seconda nei -57 chilogrammi Juniores

Ieri, sabato 14 marzo, si è svolta la qualificazione alla Coppa Italia per le Classi Juniores e Seniores (M/F): un evento ufficiale che ha visto Giulietta Grassini e Angelica Agliata, atlete 18enni della “Asd Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia qualificarsi alla finale di Coppa Italia di Judo organizzata dalla Fijlkam il 18 e il 19 aprile prossimi al Palazzetto dello Sport di Gerenzano in provincia di Varese (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Presidente regionale Fijlkam Gianluca Ricciotti e il maestro Roberto Pomponii della Asd Anco Marzio

L’iniziativa ha rappresentato il primo appuntamento di un fine settimana interamente dedicato al judo, confermando il ruolo del Palasport cittadino come sede di riferimento per manifestazioni sportive di rilievo regionale.

La qualificazione ha visto la partecipazione di numerosi judoka provenienti da società sportive di tutto il Lazio, impegnati nelle prove valide per l’accesso alla fase nazionale della Coppa Italia.

Ieri è andato in scena anche il primo Trofeo Interregionale a squadre Mixed Team Cadetti.

Mentre oggi, domenica 15 marzo, il Palazzetto di Guidonia ha ospitato la prima tappa GP Giovanissimi Classi Fanciulli e Ragazzi, un evento promozionale giovanile in cui tutti i partecipanti sono stati premiati.

Gli amministratori pubblici di Guidonia Montecelio coi dirigenti della Fijlkam

Alla manifestazione, oltre al Presidente regionale Fijlkam Gianluca Ricciotti e al maestro Roberto Pomponii, Presidente della “Asd Anco Marzio Sporting Club” di Guidonia, hanno partecipato il Sindaco Mauro Lombardo, il Presidente del Consiglio comunale, Erick D’Alisa, l’assessora allo Sport, Cristina Rossi, e la consigliera Anna Mari.

“Come Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo – esprimiamo particolare soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la scelta di Guidonia Montecelio quale sede di una manifestazione di tale importanza, che contribuisce alla promozione dello sport e dei suoi valori sul territorio”.