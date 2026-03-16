TIVOLI – Al Duomo il Concerto per la Pace

Domenica 22 marzo alle ore 19.00, nel Duomo di Tivoli, la musica si farà preghiera e speranza con l’esecuzione de La Messa per la Pace (The Armed Man) di Karl Jenkins.

Composta nel 1999 e dedicata alle vittime di tutte le guerre, quest’opera intensa e profondamente evocativa intreccia i testi della tradizione della messa con parole e preghiere provenienti da diverse culture e religioni.

Ne nasce un potente messaggio universale che attraversa il dolore e la devastazione della guerra per aprirsi, infine, a un canto di speranza e di pace per l’umanità.

A dare vita a questa grande pagina musicale per soli, coro e orchestra sotto la direzione del Maestro Paolo Matteucci, saranno la soprano Monica Cucca, il tenore Delfo Paone, il contralto Valentina Pennacchini, il baritono Danilo Paludi e la voce bianca Francesco Cicciarello, insieme alla Corale Koinè, diretta dal Maestro Danilo Paludi, al Coro Koob, diretto dal Maestro Francesca La Via, e all’Orchestra delle Cento Città.

Il concerto, promosso e organizzato dalla presidente dell’Associazione Famiglie di Angeli, dottoressa Enza Tripaldi, con il patrocinio gratuito della Città di Tivoli, vuole essere un momento di raccoglimento e di preghiera in un tempo storico ancora segnato dagli orrori dei conflitti, senza perdere la speranza che i popoli possano ritrovare la via della pace.

Per chi lo desidera, alle ore 17.30 sarà possibile partecipare anche alla Santa Messa celebrata in suffragio di Rocco, socio fondatore dell’associazione, a quattro anni dalla sua scomparsa, e di Riccardo Minghetti, giovane tragicamente scomparso nell’incendio di Crans Montana e figlio del corista Massimo Minghetti.

Un invito a fermarsi, ad ascoltare e a condividere un momento in cui la musica diventa memoria, preghiera e speranza per il mondo.

Ingresso gratuito.

È gradita un’offerta libera a sostegno di un progetto scolastico sulla Sicurezza Stradale.