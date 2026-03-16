TIVOLI – Referendum Giustizia, il pubblico ministero Luigi Pacifici spiega le ragioni del “NO”

A Tivoli proseguono le iniziative in vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 Marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.
Oggi pomeriggio, lunedì 16 marzo, alle ore 17,30, il “Comitato dei Diritti” di Tivoli organizza un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “NO” al Referendum costituzionale presso il “Bar Quadrifoglio” di via Rosolina 84, a Villa Adriana.
A sostenere le ragioni del NO alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.
L’ingresso è libero, tutti i cittadini sono invitati a partecipare.