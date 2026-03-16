TIVOLI – Referendum Giustizia, il pubblico ministero Luigi Pacifici spiega le ragioni del “NO”

A sostenere le ragioni del NO alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.