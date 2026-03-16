MONTELIBRETTI – Referendum Giustizia, il Pd riparte dal “NO” alla separazione delle carriere

Si è tenuto ieri pomeriggio, domenica 15 marzo, a Montelibretti, il primo incontro pubblico del locale Circolo del Partito Democratico appena ricostituito con un nuovo Direttivo guidato dalla Segretaria Rosa Anzalone.

Una serata intensa e partecipata, che segna l’inizio di un nuovo percorso politico e comunitario per il territorio.

“Prima di votare, informati”, il titolo dell’iniziativa in vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 Marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.

All’incontro pubblico per spiegare le ragioni del “NO” al Referendum costituzionale hanno preso parte numerosi cittadini, insieme ad ospiti e rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, tra cui il Professor Angelo Schillaci, docente di diritto pubblico comparato e membro del direttivo nazionale del Partito Democratico.

Sono intervenuti inoltre la consigliera alla Regione Lazio del Partito Democratico Michela Califano e il vicesegretario provinciale del Partito Democratico Mauro Alessandri, attuale assessore ed ex sindaco a Monterotondo.

L’incontro è stato l’occasione per presentare la nuova fase del circolo e per avviare un confronto aperto sui temi della democrazia, della giustizia e della partecipazione.

“Nel dibattito – spiega in una nota il Circolo del Partito Democratico di Montelibretti – è emersa la preoccupazione per alcune modifiche contenute nella riforma, tra cui lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, l’introduzione del sorteggio al posto delle elezioni per la scelta dei componenti e il rischio di un maggiore condizionamento politico sul sistema giudiziario.

Ma la serata ha rappresentato soprattutto il punto di partenza di un nuovo cammino per la comunità democratica di Montelibretti.

Il circolo appena ricostituito vuole essere molto più di un luogo di discussione politica: l’obiettivo è costruire un vero laboratorio comunitario di partecipazione e ascolto, uno spazio aperto dove ogni cittadino possa diventare parte attiva della vita pubblica, portando idee, esperienze e proposte per il futuro del paese.

È da qui che vogliamo ripartire per ridare valore a Montelibretti, rafforzando il senso di comunità e la partecipazione democratica”.

“Un ringraziamento sincero – prosegue il comunicato del Circolo del Pd di Montelibretti – va alla segretaria del circolo Dottoressa Rosa Anzalone, al direttivo e a tutte le persone che, con passione, impegno e generosità, hanno dedicato tempo ed energie per rendere possibile questa rinascita e per costruire insieme questo nuovo percorso di partecipazione civica.

A una settimana dal voto referendario, il circolo continuerà nelle prossime giornate le attività di informazione e confronto con i cittadini, convinto che una comunità più forte nasca sempre dal dialogo, dall’ascolto e dalla partecipazione”.