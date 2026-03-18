TIVOLI – Referendum Giustizia, il magistrato Tullio Morello spiega le ragioni del “NO”

Politica, Tiburno Quotidiano / 18 Marzo 2026

Oggi pomeriggio alle Scuderie Estensi

Si terrà oggi pomeriggio, mercoledì 18 marzo, alle ore 17.30, presso le Scuderie Estensi di Tivoli il dibattito pubblico dedicato al tema della riforma costituzionale in materia di giustizia.

Ad organizzare è il “Comitato di Tivoli per il NO” al Referendum sulla Giustizia.

Interverranno come relatori l’avvocato penalista Alessandro Algardi del Comitato Avvocati per il NO e il magistrato Tullio Morello, componente del Consiglio superiore della Magistratura, già Presidente della Sottosezione dell’ANM di Torre Annunziata per 4 anni, Presidente e Segretario dell’Anm napoletana per 6 anni e Consigliere Giudiziario per Area per 4 anni.

Previsto anche l’intervento dell’avvocato Luigi Galloni dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici.

Modera il giornalista Fulvio Ventura.

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L’iniziativa intende rappresentare un momento di confronto aperto e partecipato, volto a informare la cittadinanza e a favorire un dibattito consapevole su un tema di grande rilevanza istituzionale.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.
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