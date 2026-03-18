ROMA EST – Pusher cinese beccato con un chilo di shaboo

Se ne andava a spasso con uno zaino a tracollo all’interno del quale era nascosto un chilo di shaboo.

Così i Falchi della Squadra Mobile capitolina hanno arrestato un quarantenne di origini cinesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 18 marzo, dalla Questura di Roma, l’operazione è scattata in via Renato Fucini, nel quadrante Nord-Est della Capitale.

Gli investigatori della VI Sezione hanno notato un uomo che, mentre conversava al telefono, si muoveva con atteggiamento nervoso, scrutando ripetutamente l’area circostante come se fosse in attesa o in allerta.

Il suo stato di agitazione si è accentuato nel momento in cui gli agenti hanno deciso di intervenire, qualificandosi.

Se una prima perquisizione personale non ha restituito elementi di rilievo, il controllo approfondito dello zaino che portava con sé ha cambiato radicalmente lo scenario operativo.

Al suo interno sono stati rinvenuti numerosi frammenti cristallini, che, sottoposti a successivi accertamenti tecnico-scientifici, sono risultati essere shaboo, potente metanfetamina sintetica in un quantitativo ritenuto idoneo ad alimentare un significativo circuito di spaccio.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo, già conosciuto alle Forze dell’ordine per precedenti specifici, sono scattate le manette.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.