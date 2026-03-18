COLLEFERRO – Movida violenta, 23enne denunciata per aggressione: richiesto il Daspo

I Carabinieri della Stazione di Colleferro, a conclusione di una mirata e approfondita attività investigativa, hanno denunciato una 23enne di Labico, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata di lesioni personali in concorso.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 18 marzo, dal Comando provinciale dell’Arma, i fatti risalgono alla notte del 16 gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della “movida” colleferrina.

Per futili motivi, scaturiti da un diverbio stradale, la 23enne, in concorso con due giovani tuttora in corso di identificazione, ha aggredito fisicamente un 22enne e una 19enne di Fiuggi, i quali hanno riportato rispettivamente 35 e 5 giorni di prognosi.

La reazione dell’Arma è stata immediata: i due giovani aggrediti, allontanatisi subito dopo l’episodio a bordo della propria autovettura, sono stati fortunosamente intercettati e bloccati a breve distanza da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Colleferro.

I militari, constatate immediatamente le condizioni delle vittime e le evidenti lesioni riportate, hanno allertato il personale sanitario del 118 per le cure del caso e avviato sul posto la preliminare attività di indagine.

La successiva e complessa fase investigativa è stata assunta e portata a termine dai colleghi della Stazione Carabinieri di Colleferro.

Attraverso un lavoro certosino di ricerca e acquisizione di testimonianze e una dettagliata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno potuto ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare inequivocabilmente la responsabilità della 23enne e degli altri due aggressori.

Per la giovane denunciata e per i due complici in via di identificazione, l’Arma richiederà l’emissione del Daspo Urbano, misura finalizzata a prevenire ulteriori condotte violente.

Stando sempre al comunicato stampa, l’operazione si inserisce nella più ampia cornice dei controlli straordinari e intensificati che i Carabinieri di Colleferro svolgono regolarmente, in particolare durante il fine settimana, nella zona della movida, a tutela della sicurezza e per garantire il sereno divertimento dei numerosi giovani che frequentano i locali della zona.