Roma-Bologna, Daspo per 10 ultrà giallorossi: allo stadio con oggetti contundenti

È di dieci DASPO il primo bilancio dei provvedimenti firmati dal Questore di Roma Roberto Massucci nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi trovati in possesso di oggetti contundenti prima della gara di Europa League tra Roma e Bologna disputata ieri sera allo stadio Olimpico e vinta dagli ospiti per 4 a 3 dopo i tempi supplementari.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma i dieci ultra giallorossi sono stati individuati mentre, nelle ore antecedenti al match Roma-Bologna, si stavano dirigendo verso la tangenziale all’altezza di via degli Orti della Farnesina, con il verosimile intento di porre in essere azioni controindicate in danno dei supporters rossoblu.

La durata della interdizione alla frequentazione degli impianti sportivi varia da uno a 2 anni, in ragione dei precedenti di polizia annoverati dai soggetti coinvolti.

Per tutti è stato contestato il reato di possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.

Nel medesimo contesto, i 5 minorenni, componenti del medesimo gruppo, sono stati riaffidati ai rispettivi nuclei familiari. Nei loro confronti sarà avviato l’iter finalizzato all’adozione delle medesime misure di prevenzione.

Contestualmente, nel corso della gara, gli agenti del Commissariato Prati hanno dato un nome, all’esito della compiuta identificazione, ad un supporter del Bologna, autore del lancio di un petardo durante le fasi di gioco.

Nella medesima cornice, lo stesso Commissariato è al lavoro per l’identificazione compiuta di ulteriori tre supporters giallorossi “immortalati” dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dello Stadio Olimpico, sorpresi dagli occhi elettronici in dotazione al GOS nell’atto di accendere fumogeni.

Il lavoro prosegue anche per l’identificazione di ulteriori supporters giallorossi coinvolti in analoghe accensioni.