PALOMBARA SABINA – Il sindaco presenta la Relazione di fine mandato

Il sindaco di Palombara Sabina, Onorevole avvocato Alessandro Palombi, con un manifesto pubblico ha invitato la cittadinanza a presenziare domani, sabato 21 marzo 2026 alle ore 11:00, ad un’importante cerimonia che si terrà nella Sala Consiliare del Comune, nella Sede di Via Piave 35.

Verrà infatti presentata dal Sindaco la “Relazione di Fine Mandato” dell’Amministrazione comunale a cui seguirà l’apposizione della “Targa dei Sindaci”.

«Un tributo a chi è stato protagonista della Storia di Palombara Sabina», così è scritto nel manifesto e «Un momento di memoria e riconoscenza verso coloro che, con senso delle Istituzioni e dedizione alla Comunità, hanno guidato la città di Palombara Sabina».

La cerimonia si concluderà con un momento conviviale.

(Angelo Gomelino)