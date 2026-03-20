L’obiettivo dell’iniziativa è supportare le persone in difficoltà in occasione delle prossime festività pasquali.

Si terrà domani, sabato 21 marzo, la raccolta alimentare promossa dall’associazione “Il Gabbiano Laborioso” di Guidonia.

Dalle 8,30 alle ore 13 i volontari della Onlus raccoglieranno prodotti alimentari a lunga conservazione, come olio, tonno e carne in scatola, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso, per donarli a chi ne ha bisogno.

La raccolta si terrà davanti al supermercato Conad di via Visintini, a Guidonia Centro.