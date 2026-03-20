TIVOLI – Abbandona i rifiuti in strada: caccia allo “zozzone”

Per smaltire la spazzatura ha scelto la pubblica via.

Per questo gli agenti della Polizia Locale di Tivoli stanno dando la caccia ad uno “zozzone” che ha scaricato numerosi sacchi pieni di rifiuti in via di Sant’Agnese, nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a scoprire la discarica sono stati gli ispettori ambientali della “ODV Congeav”, l’associazione impegnata nella tutela ambientale del territorio.

Su segnalazione degli operatori Asa, verso le ore 17 di oggi pomeriggio, venerdì 20 marzo, gli ispettori decretati del Comune di Tivoli sono intervenuti sul posto e raggiunti dagli agenti della Polizia locale, dagli ispettori ambientali del Can, dal Direttore di “Asa Tivoli Spa”, Emilio Engst e dal Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini.

Accanto alla campana per la raccolta del vetro, lo “zozzone” di turno ha abbandonato una decina di sacchi neri contenenti rifiuti miscelati, secchi di vernice, scarti di lavorazione edile e perfino un water.

Rovistando all’interno dei sacchi è stata rinvenuta documentazione riconducibile ad italiano non residente nella Città di Tivoli.

L’indagine è in corso.