SAMBUCI – Inaugurato il nuovo parco giochi della scuola dell’infanzia

Stamane, venerdì 20 marzo, è stato inaugurato il nuovo parco giochi della scuola dell’infanzia di Sambuci.

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco Dario Ronchetti, il Parroco Don Giuseppe Chiaramida, le maestre e i piccoli alunni che hanno finalmente potuto vivere e animare il nuovo spazio a loro dedicato, tra giochi, sorrisi e la piantumazione delle erbe aromatiche.