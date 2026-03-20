SAMBUCI – Inaugurato il nuovo parco giochi della scuola dell’infanzia

Stamane, venerdì 20 marzo, è stato inaugurato il nuovo parco giochi della scuola dell’infanzia di Sambuci.
Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco Dario Ronchetti, il Parroco Don Giuseppe Chiaramida, le maestre e i piccoli alunni che hanno finalmente potuto vivere e animare il nuovo spazio a loro dedicato, tra giochi, sorrisi e la piantumazione delle erbe aromatiche.
Una mattinata speciale all’insegna della gioia e della condivisione, un evento che ha rappresentato non solo l’apertura di un’area rinnovata, ma anche un investimento nel futuro dei più piccoli.
“Un sentito ringraziamento – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ronchetti – a tutti coloro che, con impegno e collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, rendendo possibile un luogo sicuro e accogliente dove i bambini possano crescere, giocare e imparare insieme”.
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