TIVOLI – Bebe Vio lascia la scherma per l’atletica: la allenerà Pasquale Porcelluzzi

E’ stata la regina della scherma e ora punta al record nell’atletica leggera.

E per tagliare per prima il traguardo Bebe Vio ha scelto un preparatore di Tivoli.

Si tratta di Pasquale Porcelluzzi, 59enne tecnico esperto e vice presidente della “Asd Atletica Tiburtina”, per 30 anni responsabile del Settore Velocità del gruppo sportivo delle Fiamme gialle, da aprile 2025 responsabile della Nazionale Paralimpica.

Oggi, venerdì 20 marzo, la nuova avventura è stata ufficializzata con una foto che ritrae la 29enne Bebe Vio, oro paralimpico nel fioretto a Rio 2016 e a Tokyo 2020, insieme a Pasquale Porcelluzzi presso l’impianto “Sapienza sport” a Tor di Quinto.

In realtà, già domenica scorsa 15 marzo, nel corso della trasmissione televisiva “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio l’Atleta paralimpica aveva annunciato di lasciare la scherma per l’Atletica leggera e che il suo allenatore sarebbe stato “Pasqualone”.

Pasquale Porcelluzzi è originario di Barletta, la città di Pietro Mennea, la freccia del Sud, campione mondiale nei 100 e 200 metri, ma è tiburtino di adozione.

Infatti “Pasqualone” dal 1995 vive a Villa Adriana, ha gareggiato come atleta e poi come allenatore nelle Fiamme Gialle, è in pensione da dicembre 2025, da 18 mesi collabora con la “Asd Atletica Tiburtina” fino ad essere nominato vice presidente dell’associazione guidata da Alighieri Tarquini.

Nel suo curriculum il Tecnico può vantare di aver allenato l’atleta paralimpica Ambra Sabatini che nel 2023 ha vinto il titolo mondiale nei 100 metri categoria t 63, stabilendo all’epoca il nuovo primato del mondo con il tempo di 13”98, prima di sempre ad abbattere il muro dei 14 secondi.

“L’incontro con Bebe Vio è nato per caso – rivela Pasquale – Un mese fa un collega tecnico della Nazionale Paralimpica mi ha chiesto se fossi disponibile ad allenarla ed ho subito accettato.

E’ una difficile ma bella avventura, Bebe vuole cimentarsi nei 100 metri, ci stiamo provando e i primi approcci sono incoraggianti”.