MONTEROTONDO – Raccolta porta a porta sospesa: i cinghiali invadono il quartiere – VIDEO

Cassonetti ribaltati.

Rifiuti sparsi sull’asfalto.

Gruppi di cinghiali affamati in azione sia di giorno che di notte.

Scene di ordinaria amministrazione per i residenti tra via Garigliano, via Terminillo e via del Colle, tre strade del quartiere di Borgonovo, a Monterotondo.

Sopra via Terminillo e sotto via del Colle, due strade particolarmente scoscese a Monterotondo

Gli abitanti hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per segnalare una situazione che va avanti almeno dal 9 gennaio 2026, quando APM , l’Azienda Pluriservizi Monterotondo, ha sospeso la raccolta dei rifiuti porta a porta in via Terminillo e via del Colle, due strade molto scoscese, per posizionare i cassonetti tra piazza Borgonovo e via Garigliano.

Le immagini e i video documentano una situazione di emergenza igienico-sanitaria, per questo i residenti chiedono attraverso Tiburno.Tv il ripristino del servizio primario e l’intervento di Comune, Polizia Locale e Apm per arginare la proliferazione di cinghiali, pericolo pubblico per i passanti, in particolare bambini e anziani.

I residenti raccontano che tutto è iniziato a gennaio scorso con un avviso affisso sui lampioni in cui Azienda Pluriservizi Monterotondo annunciava che la raccolta dei rifiuti sarebbe stata temporaneamente svolta con modalità diversa da quella finora utilizzata “allo scopo – si legge nel volantino – di garantire la sicurezza dei lavoratori APM, messa a repentaglio dalle condizioni meteo avverse (pioggia e ghiaccio) in queste vie molto scoscese”.

“Come noto – proseguiva l’avviso di APM – l’amministrazione per le stesse ragioni ha previsto l’imminente installazione di una stazione ecologica prevista esclusivamente per la zona interessata.

Nell’attesa dell’installazione della stazione ecologica e affinché i residenti non debbano subire ulteriori disagi, la raccolta verrà effettuata, ripetiamo temporaneamente attraverso il posizionamento in piazza Borgonovo di contenitori nei quali gli utenti potranno conferire in modo differenziato tutte le frazioni che verranno poi prelevati da APM nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dal prossimo venerdì 9 gennaio, dalle ore 12 alle ore 16”.

Fatto sta che fin da subito è stato tutt’altro che facile, soprattutto per gli anziani, scendere e risalire lungo le ripide via Terminillo e via del Colle, strade abitate da un centinaio di famiglie ciascuna.

Così è stato inviato il primo esposto all’amministrazione comunale da parte di Giordano Salvati.

“Risultato? – raccontano gli abitanti – Il giorno successivo sono stati posizionati i cassonetti in via Garigliano con le conseguenze documentate da foto e video.

I cassonetti sono sottodimensionati, per cui ogni giorno i cinghiali attratti dai rifiuti svuotano i cassonetti lungo la strada.

La sospensione della raccolta porta a porta avrebbe dovuto essere temporanea, abbiamo chiesto al Comune quando il servizio sarà ripristinato ma non c’è stata alcuna risposta.

Vogliamo sapere dall’amministrazione comunale per quanto tempo ancora la situazione in via Terminillo e via del Colle resterà così”.

“Le segnalazioni erano puntualmente arrivate – fanno sapere da Palazzo Orsini – I cinghiali accedevano da terreni privati, non recintati o facilmente aggirabili, e avevano poi divelto la recinzione. Recinzione che è stata ripristinata e rinforzata.

Il problema dovrebbe essere risolto”.