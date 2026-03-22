MONTEROTONDO – Un numero verde per segnalare le buche: il Consiglio comunale dice no

E’ un problema diffuso in tutta la Città, dal centro ai quartieri più periferici.

Ed è causa di danni patrimoniali e fisici, soprattutto per i pedoni e per i conducenti di velocipedi e motocicli.

Per questo il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Monterotondo Marco Di Andrea aveva proposto di istituire un numero verde diffusamente pubblicizzato attraverso il quale segnalare la presenza di buche, anfratti e sconnessioni caratterizzati da imminenti pericoli di rovina degli utenti.

Ma l’amministrazione comunale ha detto no.

Lo stabilisce la delibera numero 4 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – votata dal Consiglio comunale giovedì 26 febbraio.

Con l’atto è stata infatti respinta la mozione – CLICCA E LEGGI LA MOZIONE – presentata venerdì 13 febbraio relativa alla istituzione di un numero verde per la segnalazione: 5 i voti favorevoli, 13 i contrari.

Nella mozione il Consigliere Comunale Marco Di Andrea aveva ipotizzato che una speciale squadra, munita di mezzi, risorse e strumenti necessari, potesse “intervenire in tempo reale per segnalare l’inconveniente con apposita segnaletica stradale e, nell’arco di 24 ore, colmare le sconnessioni rilevate ripristinando al meglio l’uniformità del piano stradale e del piano di calpestio dei marciapiedi, salvo successivamente intervenire all’occorrenza, mediante regolari procedure di appalto, al ripristino del massetto sottostante, ove occorresse, e/o alla nuova posa dell’asfalto stradale”.