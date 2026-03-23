TIVOLI – Retake, rimossi più di due quintali di rifiuti dai canali irrigui

Oltre 215 chilogrammi di rifiuti raccolti, tra cui 150 chili di indifferenziato, 30 chili di vetro e 35 chili di plastica: sono i numeri dell’intervento di rigenerazione realizzato ieri, domenica 22 marzo, da Retake Tivoli lungo gli antichi canali irrigui di via degli Orti, a Villa Adriana.

Secondo un comunicato stampa dell’associazione, più di 13 volontari – tra cui anche un bambino di soli 10 anni – hanno lavorato per oltre tre ore per liberare l’area da rifiuti e materiali accumulati nel tempo, restituendo funzionalità al sistema idraulico e decoro a uno spazio di grande valore storico e ambientale. Complessivamente sono stati raccolti 45 sacchi di rifiuti, oltre a circa un quintale di materiali ingombranti rimossi dai canali.

Durante l’intervento sono stati inoltre sfalciati circa 100 metri quadrati di erba, contribuendo a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area.

Le operazioni sono proseguite anche nel pomeriggio grazie all’intervento di Lillo Boenzi, che ha completato la pulizia dell’inghiottitoio, rimuovendo ulteriori rifiuti e contribuendo al ripristino del corretto deflusso delle acque.

Fondamentale il supporto del territorio: nel comunicato stampa l’associazione ringrazia atutti gli iscritti al gruppo Retake Roma per l’impegno costante, a Vera Mazzotta del Comitato di Quartiere Villa Adriana per la collaborazione, al Comune di Tivoli e alla Polizia Locale per l’ordinanza di divieto di sosta e ad ASA Spa per la raccolta dei rifiuti a fine lavori.

L’intervento conferma il ruolo della cittadinanza attiva nella tutela dei beni comuni e si inserisce nel percorso avviato da Retake Tivoli per promuovere azioni di coprogettazione tra cittadini, istituzioni e associazioni, rafforzando il senso di comunità e la cura condivisa del territorio.

«Quella cui abbiamo preso parte è stata una vera azione di comunità – ha dichiarato Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli – Non si tratta solo di pulire, ma di generare consapevolezza e responsabilità condivisa.

Quando cittadini, associazioni e istituzioni collaborano, si costruisce un modello virtuoso capace di produrre risultati concreti e duraturi. Insieme, manteniamo intatta la bellezza di Tivoli!».

Info: tivoli@retake.org