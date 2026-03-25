TIVOLI – Città più bella, 15 mila euro per abbattere 6 alberi e potarne 5

Sei alberi da abbattere e 5 da potare: il Comune di Tivoli prosegue gli interventi di manutenzione del verde.
Lo stabilisce la determina numero 930 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 23 marzo dal dirigente dell’Ufficio Ambiente Matteo Neri.
Con l’atto viene affidato il servizio di manutenzione ordinaria di parchi e giardini alla ditta “Eco My Garden srl” con sede a Tivoli
Per una somma complessiva di 15.250 euro.
La ditta eseguirà l’abbattimento di 3 alberi in via Arnaldi, uno in via di Colle Nocello, uno presso il ponte della Pace e un sesto in via della Prece, al Bivio di San Polo.
Inoltre la “Eco My Garden srl” si occuperà della potatura e messa in sicurezza di 4 alberi al lungo Aniene Impastato, di un albero al Parco dei Pini, oltre allo sfalcio, potatura e messa in sicurezza di un terreno incolto alla curva dei Regressi di via Tiburtina.