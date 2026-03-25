CASTEL MADAMA – Vinti 61 mila euro al Lotto: chi è il giocatore fortunato?

Il Lotto premia il Lazio.

Come riporta Agipronews, nel concorso di ieri, martedì 24 marzo, la Dea Bendata ha baciato un giocatore di Castel Madama.

Nella tabaccheria di Roberto Spicciani in Piazza Garibaldi 19 è stato centrato un colpo da 61.347 euro, la vincita più alta di giornata: il vincitore ha indovinato dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina.

Nel concorso di ieri, martedì 24 marzo, presso il punto vendita in Via Alberto Ascari a Roma un giocatore si è aggiudicato un premio da 25.475 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Tra Roma e provincia sono stati vinti 86.822 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro, per un totale di 332, 5 milioni di euro da inizio 2026.