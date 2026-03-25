MARCELLINA – Crisi politica, il sindaco rimpasta ancora la giunta

Nuovo rimpasto di giunta a Marcellina.

Il sindaco Alessandro Lundini tra gli assessori Simone Paoloni e Alessandra Danieli

Ieri, martedì 24 marzo, il sindaco Alessandro Lundini di Fratelli d’Italia ha firmato i decreti per ricompone una squadra di governo dopo le dimissioni rassegnate lo scorso 3 marzo da parte della ex vice sindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Alessandra Danieli e da parte dell’ ex assessore al Bilancio e al Coordinamento Politiche Pnrr Simone Paoloni, entrambi esponenti di Centrosinistra nella coalizione “civica” che vinse le elezioni nel 2021 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il consigliere comunale di maggioranza Mario Cecchetti è il nuovo assessore ai Lavori pubblici

Col decreto numero 10 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco Lundini ha nominato assessore ai Lavori pubblici il consigliere comunale di maggioranza Mario Cecchetti di Fratelli d’Italia e a Manuele Giubilei ha conferito la delega di assessora comunale esterna alla Cultura.

Col decreto numero 11 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco di Marcellina ha conferito alla consigliera di maggioranza Simona Lucci di Forza Italia la carica di vice sindaca confermandole la delega ai Servizi sociali, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità e Famiglia.

Enrico Salvatori, assessore all’Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Rapporti con la Regione

Infine col decreto numero 12 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco Alessandro Lundini ha assegnato all’assessore all’Urbanistica Enrico Salvatori, anche lui Fratelli d’Italia, le ulteriori deleghe in Ambiente, Decoro Urbano, Rapporti con la Regione e accessi ai finanziamenti, Comunicazione istituzionale.