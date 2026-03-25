Musei gratuiti a Roma per tutti gli abitanti di Città Metropolitana

Dal mese di febbraio 2026, tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratis, tutto l’anno, nei musei e siti archeologici comunali (sono esclusi i musei statali).

Un’iniziativa che rende il patrimonio culturale della città accessibile non solo ai romani ma a tutti gli abitanti del territorio metropolitano, favorendo la partecipazione dei cittadini e la fruizione continuativa dei luoghi della cultura.

L’iniziativa, sostenuta dal Sindaco di Roma e città metropolitana Roberto Gualtieri, rafforza il senso di identità condivisa e di una comunità estesa non solo per chi abita la metropoli ma anche per tutti coloro che vivono nella sua area metropolitana.