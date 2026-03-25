Musei gratuiti a Roma per tutti gli abitanti di Città Metropolitana

Musei e siti comunali sempre gratuiti
- Musei Capitolini (escluse mostre con biglietto separato)
- Centrale Montemartini (escluse mostre con biglietto separato)
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis (escluse mostre con biglietto separato)
- Museo di Roma a Palazzo Braschi (escluse mostre con biglietto separato)
- Museo di Roma in Trastevere
- Galleria d’Arte Moderna
- Musei di Villa Torlonia (tutti gli edifici)
- Museo Civico di Zoologia
- Area Sacra di Largo Argentina
- Circo Massimo (solo area archeologica – escluso Circo Maximo Experience)
- Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio)
- Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
- Museo delle Mura
- Museo Carlo Bilotti
- Museo Pietro Canonica
- Museo Napoleonico
- Villa di Massenzio
- Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
- Museo di Casal de’ Pazzi
- Casa Museo Alberto Moravia (su prenotazione)
Siti archeologici comunali gratuiti
(su prenotazione o apertura speciale)
- Monte Testaccio
- Mitreo del Circo Massimo
- Ipogeo di Via Livenza
- Ninfeo degli Annibaldi
- Necropoli Ostiense
- Sepolcri di Via Statilia
- Sepolcro degli Scipioni
- Colombario di Pomponio Hylas
- Bastione Ardeatino
- Fontanone dell’Acqua Paola
- Museo del Teatro Argentina
- Mura di Via Campania
- Mura di Viale Pretoriano
- Casina del Cardinale Bessarione
- Casa dei Cavalieri di Rodi
- E altri siti archeologici comunali.
Tutte le info: chiama lo 060608
Se sei uno studente universitario o domiciliato a Roma e nella Città Metropolitana, con la MIC Card entri gratis.
Info ufficiali: https://miccard.roma.it/
Nuove tariffe per visitatori e non residenti
Per chi non è residente a Roma o nella Città Metropolitana si applicano le tariffe di ingresso previste per i musei comunali, con una novità importante: l’introduzione del biglietto di accesso alla Fontana di Trevi.
Per entrare nel perimetro interno della Fontana di Trevi, turisti e non residenti pagano un biglietto di 2 €.
Orari di accesso:
- Lunedì e venerdì: 11.30 – 22.00
- Tutti gli altri giorni: 9.00 – 22.00
- Ultimo ingresso: ore 21.00
Dopo le 22.00 la Fontana è visibile gratuitamente da tutti.
Entrano gratis:
- residenti a Roma e nella Città Metropolitana
- bambini sotto i 6 anni
- persone con disabilità e accompagnatore
- guide turistiche abilitate
Altri musei comunali
Per gli altri musei e siti comunali (diversi dalla Fontana di Trevi), i visitatori non residenti pagano le tariffe ordinarie:
- Biglietto intero: 7,50 €
- Biglietto ridotto: 6,00 €
Le mostre temporanee, gli eventi speciali e alcune esperienze (come il Planetario o il Circo Maximo Experience) restano a pagamento separato, dove previsto.