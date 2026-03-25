Musei gratuiti a Roma per tutti gli abitanti di Città Metropolitana

Cultura, Tiburno Quotidiano / 25 Marzo 2026

Iniziativa valida per tutto il 2026, esclusi i musei statali

Dal mese di febbraio 2026, tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratis, tutto l’anno, nei musei e siti archeologici comunali (sono esclusi i musei statali).
Un’iniziativa che rende il patrimonio culturale della città accessibile non solo ai romani ma a tutti gli abitanti del territorio metropolitano, favorendo la partecipazione dei cittadini e la fruizione continuativa dei luoghi della cultura.
L’iniziativa, sostenuta dal Sindaco di Roma e città metropolitana Roberto Gualtieri, rafforza il senso di identità condivisa e di una comunità estesa non solo per chi abita la metropoli ma anche per tutti coloro che vivono nella sua area metropolitana.
Qui l’elenco ti tutti i musei e i siti archeologici gratuiti, con le tariffe di accesso per chi non risiede a Roma o in città metropolitana

Musei e siti comunali sempre gratuiti

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Siti archeologici comunali gratuiti

(su prenotazione o apertura speciale)

Tutte le info: chiama lo 060608

Se sei uno studente universitario o domiciliato a Roma e nella Città Metropolitana, con la MIC Card entri gratis.
Info ufficiali: https://miccard.roma.it/

 

Nuove tariffe per visitatori e non residenti

Per chi non è residente a Roma o nella Città Metropolitana si applicano le tariffe di ingresso previste per i musei comunali, con una novità importante: l’introduzione del biglietto di accesso alla Fontana di Trevi.

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Fontana di Trevi

Per entrare nel perimetro interno della Fontana di Trevi, turisti e non residenti pagano un biglietto di 2 €.

Orari di accesso:

  • Lunedì e venerdì: 11.30 – 22.00
  • Tutti gli altri giorni: 9.00 – 22.00
  • Ultimo ingresso: ore 21.00

Dopo le 22.00 la Fontana è visibile gratuitamente da tutti.

Entrano gratis:

  • residenti a Roma e nella Città Metropolitana
  • bambini sotto i 6 anni
  • persone con disabilità e accompagnatore
  • guide turistiche abilitate

Altri musei comunali

Per gli altri musei e siti comunali (diversi dalla Fontana di Trevi), i visitatori non residenti pagano le tariffe ordinarie:

  • Biglietto intero: 7,50 €
  • Biglietto ridotto: 6,00 €

Le mostre temporanee, gli eventi speciali e alcune esperienze (come il Planetario o il Circo Maximo Experience) restano a pagamento separato, dove previsto.

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