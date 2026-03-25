MENTANA – Il Comune spegne le luci per un’ora per il futuro del pianeta

Sabato 28 marzo dalle 20.30 tanti monumenti e palazzi in tutta Italia verranno spenti per un’ora in occasione di “Earth Hour – l’Ora della Terra 2026” la più grande mobilitazione globale per clima e natura organizzata dal WWF, giunta quest’anno alla sua 20esima edizione.

Un’ora a luci spente come gesto simbolico e molto potente che unirà persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta.

Da Nord a Sud anche tante città della nostra Penisola, insieme a sezioni locali del WWF, hanno già aderito all’iniziativa, ma in queste ore molte altre realtà si stanno unendo alla grande ora a luci spente.

Patrocini e riconoscimenti

Anche quest’anno Earth Hour ha ricevuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

“Spegnere le luci per un’ora è un piccolo gesto ma che può essere l’inizio di un cambiamento concreto sia nei comportamenti individuali, sia nelle scelte dei Comuni, a partire da Roma Capitale – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – L’avvio di un percorso di piena consapevolezza e piena responsabilità nei confronti del prossimo, dell’intera comunità.

Per comprendere l’urgenza della crisi climatica basta osservare l’accelerazione dei fenomeni che interessano il territorio, dissesto idrogeologico in primis che colpisce anche la Città Eterna. Salvaguardia della Natura e difesa del Suolo rappresentano le fondamenta del futuro”.

GLI SPEGNIMENTI A ROMA CAPITALE

Nella Capitale verranno spente le luci di Colosseo, la Fontana del Gianicolo e San Pietro. La Santa Sede aderisce spegnendo Cupola, facciata della Basilica e colonnato.

Fino ad ora hanno aderito i seguenti Municipi (in ordine numerico)

MUNICIPIO 3

Spegnerà le luci del palazzo istituzionale del Municipio di piazza Sempione 15

MUNICIPIO 4

Spegnerà le luci della sede istituzionale del Municipio in via Tiburtina 1163

MUNICIPIO 5

Spegnerà le luci della Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” sita in via Casilina 665.

MUNICIPIO 6

Spegnerà le luci della sede del Municipio in Viale Duilio Cambelotti 11

MUNICIPIO 8

Spegnerà le luci della sede municipale di via Benedetto Croce 50

MUNICIPIO 11

Spegnerà le luci dell’edificio di Villa Bonelli Via Camillo Montalcini 1, attuando la massima diffusione attraverso i canali istituzionali

MUNICIPIO 13

Spegnerà le luci della Sede del Municipio in Via Aurelia 470

INOLTRE NEL MUNICIPIO 10

Il WWF Litorale Laziale dà appuntamento alle ore 20.30 presso la Stazione Castel Fusano, a Ostia per partecipare a una visita al chiaro di luna costeggiando l’oasi della duna, situata a 100 metri dalla stazione Castel Fusano. Si entrerà poi

nella pineta dove è prevista una breve passeggiata lungo Viale Mediterraneo e sul sentiero del Lupo. Si tratterà dell’impegno del WWF da oltre 1 anno nel percorso di Progettazione del Parco del Mare di cui l’Oasi della duna è parte,

della proposta di creazione di un Monumento Naturale, della tutela di Castel Fusano che è parte della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Conclusione alle ore 21.30.

GLI SPEGNIMENTI NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Fino ad ora hanno aderito i seguenti Comuni (in ordine alfabetico)

COMUNE DI CASTEL MADAMA

Spegnerà le luci del Parco pubblico Collicelli

COMUNE DI GROTTAFERRATA

Spegnerà le luci di Palazzo Consoli sede del Comune

COMUNE DI MENTANA

Spegnerà le luci del giardino dell’Ara-ossario di via Roma

COMUNE DI MONTEFLAVIO

Spegnerà le luci del Palazzo comunale

COMUNE DI NAZZANO

Spegnerà le luci che illuminano il Castello dei Monaci di San Paolo f.l.m.

COMUNE DI RIANO

Spegnerà le luci del Monumento ai Caduti

COMUNE DI ROCCA PRIORA

Spegnerà le luci di Palazzo Savelli sede del Comune

COMUNE DI SACROFANO

Spegnerà le luci della biblioteca comunale in piazza Ugo Serata

COMUNE DI SAN CESAREO

Spegnerà le luci della Casa Comunale in Piazzale dell’Autonomia 1, organizzerà un contest fotografico per le cene a casa a lume di candela, e organizzerà e offrirà nel mese di giugno una cena sempre a lume di candela

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Spegnerà le luci del Palazzo Comunale di Trevignano Romano in Piazza Vittorio Emanuele III 1

INOLTRE A BRACCIANO

Il WWF Roma e Area Metropolitana – Gruppo Monti Sabatini inaugurerà il Sentiero di Dafne, un sentiero natura che parte dal centro storico di Bracciano fino a d arrivare al lungolago di Sancelso seguendo il percorso

del “Fosso dei Quadri”. Si passerà dagli scorci paesaggistici che spaziano dalle colline al lago, fino agli Appennini che contornano un ambiente da fotografia, alle visioni del Borgo di Bracciano sovrastato dalla imponente

mole del Castello Orsini Odescalchi.

INFINE IN PROVINCIA DI RIETI

Ha aderito il Comune di MAGLIANO SABINA che spegnerà le luci dei due Parchi Comunali urbani. Inoltre con l’Istituto scolastico ci sarà una piccola iniziativa di sensibilizzazione con i ragazzi.