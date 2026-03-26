TIVOLI – Fascia Blu, il Pd chiede agevolazioni anche per gli operatori sanitari dell’ospedale

In riferimento all’articolo TIVOLI – Fascia Blu, i dipendenti del Comune pagheranno come i residenti, dal consigliere comunale del Partito Democratico di Tivoli Alessandro Fontana riceviamo e pubblichiamo:

“Bene.

È giusto mettere mano al sistema tariffario e agli abbonamenti per le strisce blu.

Ma ora serve coerenza.

Dopo l’incendio dell’ospedale e, soprattutto, dopo le strisce blu del parcheggio “LungoAniene ”, la situazione della sosta è profondamente cambiata.

Proprio per questo, più volte ho portato in Consiglio comunale ordini del giorno e mozioni per chiedere una cosa semplice e giusta: estendere le stesse agevolazioni anche ai dipendenti ospedalieri che arrivano da fuori Comune.

Mozioni votate, ordini del giorno approvati anche all’unanimità.

Eppure, ad oggi, nulla è stato fatto.

È un paradosso: mentre si interviene sulle tariffe, si continua a ignorare chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale come la sanità, spesso affrontando turni difficili e costi aggiuntivi proprio per raggiungere Tivoli.

Per questo, auspico che, dopo le modifiche introdotte per i dipendenti comunali, si intervenga finalmente anche per gli operatori sanitari dell’ospedale di Tivoli, riconoscendo loro le stesse agevolazioni.

Non è una concessione.

È una scelta di buon senso e di rispetto”.