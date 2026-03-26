TIVOLI – Fascia Blu, i dipendenti del Comune pagheranno come i residenti

Il Comune di Tivoli modifica il sistema tariffario ed abbonamenti per le aree di sosta a pagamento.

Lo stabilisce la delibera numero 72 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata oggi, giovedì 26 marzo, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene integrata e modificata la delibera numero 224 con la quale il 28 ottobre 2022 l’allora Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Proietti aveva definito le tariffe della fascia blu.

In particolare, la delibera di 4 anni fa prevedeva per i non residenti che lavorano nel Comune di Tivoli un costo di abbonamento pari a 240 euro annuali, 150 euro semestrali e 30 euro mensili, a fronte di una tariffa per i residenti (primo permesso) pari a 120 euro annuali, 75 semestrali e 15 mensili.

Oggi la giunta Innocenzi ha dato mandato agli uffici di inserire la seguente specifica: “Per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato del Comune di Tivoli, ancorché non residenti nel territorio comunale, si applica la medesima tariffa prevista per il primo abbonamento dei residenti (attualmente pari a € 120,00 annuali, € 75,00 semestrali e € 15,00 mensili)”.

Ai fini del rilascio dell’abbonamento agevolato, il dipendente comunale dovrà produrre idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro in essere con l’Ente, fermo restando il limite di un solo abbonamento per richiedente.