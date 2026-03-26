MARCELLINA – Schianto in scooter, liceale 17enne in fin di vita

Drammatico incidente stradale ieri mattina, mercoledì 25 marzo, lungo la via Maremmana inferiore a Marcellina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 7 in località Vocabolo Campetella.

Robert L., 17enne di Marcellina studente del Liceo “Ettore Majorana” di Guidonia, viaggiava in sella ad uno scooter in compagnia di un amico ed era diretto verso l’Istituto superiore di viale Roma.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tivoli, il motorino ha sbandato e il 17enne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto.

L’impatto è stato devastante.

Robert L. è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in condizioni gravissime: i sanitari hanno accertato le fratture della parte sinistra del cranio e di due vertebre dorsali, un’emorragia cerebrale oltre alle lesioni di organi interni.

Per questo i medici ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma: la prognosi è riservata.

Pare che l’amico di Robert L. sia invece rimasto illeso.

I carabinieri indagano per accertare l’esatta dinamica di un incidente apparentemente autonomo, chi fosse alla guida e soprattutto la provenienza dello scooter che è stato sequestrato.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, il motorino non sarebbe di proprietà del liceale.