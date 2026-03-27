MONTEROTONDO – Il pino crolla sulla panchina: paura davanti al Palazzo comunale

Panchina schiacciata e tavolini dehors adiacenti divelti.

Sono le conseguenze del crollo di un pino nel Centro di Monterotondo.

A documentarlo con tanto di fotografia sulla pagina Facebook “Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi” è un residente.

Il fatto è avvenuto verso le ore 6 di ieri mattina, giovedì 26 marzo, in prossimità del Giardino del Cigno, l’area verde adiacente a Palazzo Orsini, sede del Comune di Monterotondo.

Un pino alto almeno venti metri e apparentemente in buone condizioni è crollato al suolo, forse complice il vento e la pioggia.

“Per fortuna – scrive l’utente della pagina Facebook “Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi” e autore della foto pubblicata – dato l’orario, non ci è scappato il “famoso” morto: panchina schiacciata e tavolini dehors adiacenti divelti.

I residenti denunciano da anni la mancata manutenzione, che tranne in rari e mirati casi: possibile che nessuno tra funzionari, assessori e cariche istituzionali si siano mai accorti di un pericolo del genere?”.