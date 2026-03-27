TIVOLI – “Transiti”, mostra di arte contemporanea alle Scuderie Estensi

Eventi, Tiburno Quotidiano / 27 Marzo 2026

Evento a cura di Vincent Navarra, organizzato dal Collettivo d’Arte "Lettera Alpha"

Da oggi pomeriggio, venerdì 27 marzo, alle ore 17 fino a domenica 29 marzo le Scuderie Estensi di Tivoli ospitano “TRANSITI”, mostra di arte contemporanea, a cura di Vincent Navarra, organizzata dal Collettivo d’Arte LETTERA ALPHA.

L’evento è realizzato con il Patrocinio gratuito della città di Tivoli, e riunisce dieci artisti italiani: Vincenzo Crapanzano, Emanuela Di Mattia, Elisabetta Marinello, Roberto Masullo, Vincent Navarra, Raffaella Riccobene, Nicoló Rizzo, Laura Romano, Antonio Russo, Laura Sansone, in un percorso dedicato alla riflessione sulla figura femminile, intesa non come immagine statica o simbolo univoco, ma come presenza dinamica, simbolica e universale.

Attraverso pittura, scultura e installazione, le opere costruiscono un dialogo tra sensibilità differenti, restituendo la pluralità delle esperienze, delle conquiste e delle sfide che segnano il cammino della donna nella società contemporanea.

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La mostra si configura come un attraversamento storico, culturale e interiore che parte dalla memoria e giunge al presente, proiettandosi verso il futuro.

Il percorso espositivo si sviluppa come un dialogo aperto tra le opere, fatto di rimandi visivi, contrasti cromatici, tensioni spaziali e sovrapposizioni narrative.

Transiti diventa così un’esperienza per lo spettatore: un invito alla riflessione e all’ascolto, oltre le opere e oltre lo spazio espositivo.

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