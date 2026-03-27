FIANO ROMANO – L’aiuola davanti al Centro commerciale adottata dagli imprenditori

L’obbiettivo è incrementare la sensibilità ed il rispetto per l’ambiente ed il decoro urbano, coinvolgendo cittadini e imprenditori locali nel miglioramento della qualità del verde pubblico.

Così il Comune di Fiano Romano inizia l’adozione delle aree verdi.

Lo stabilisce la delibera numero 45 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata venerdì 13 marzo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso.

Con l’atto viene assegnata l’adozione della rotatoria all’intersezione tra Via Milano e Via Tiberina per anni 5 al binomio di impresa composto dal “Vivaio Felici in Giardino” con sede in via Palmiro Togliatti e dalla “2DM8 Srl” con sede in Via Tiberina 177/C , Fiano Romano, una ditta specializzata nei Servizi di riqualificazione ambientale, bonifiche di immobili, gestione e trasporto rifiuti anche pericolosi, trasporti in ADR, noleggio cassoni scarrabili, consulenza ambientale.

All’avviso pubblico di affidamento in adozione delle aree verdi all’interno della rotatoria antistante il Centro commerciale “Feronia” aveva risposto un altro binomio di impresa composto dal Vivaio “Green Art Paesaggistica srl” di via Tiberina e dall’azienda leader del settore Trasporti e Logistica “Zampieri Corporation srl” di via Tiberina.

Attraverso l’adozione il “Vivaio Felici in Giardino” e la “2DM8 Srl” potranno prendersi cura dell’aiuola, con un piano di manutenzione e riqualificazione che comprenda operazioni quali sfalcio, potatura, posa di piante e fiori, pulizia dalle infestanti.