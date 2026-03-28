MONTEROTONDO – Lotta al randagismo, accordo tra Comune e Oipa per incentivare le adozioni

Il Comune di Monterotondo prosegue le attività di promozione del benessere animale, prevenzione del randagismo e di sensibilizzazione della cittadinanza alla convivenza responsabile con gli animali.

Lo stabilisce la determina numero 298 –CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata mercoledì 25 marzo dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene approvato lo schema di Protocollo d’intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA – tra l’amministrazione comunale e l’Associazione OIPA ODV, firmato dallo stesso dirigente Andrea Cucchiaroni e dal Presidente della Associazione OIPA ODV, Massimo Comparotti, un protocollo che non comporta alcun passaggio di denaro tra le parti in quanto ogni attività viene svolta a titolo volontario e gratuito.

L’incarico inizia con la sottoscrizione del contratto ed ha durata di 12 mesi.

Il Protocollo persegue finalità di interesse pubblico comunale in materia di tutela e benessere animale, prevenzione del randagismo e promozione di adozioni consapevoli.

A tal proposito, il Comune autorizza l’Associazione ad accedere presso il canile/gattile in convenzione per verificare lo stato di benessere psicofisico e le condizioni igieniche degli animali ricoverati.

Promozione adozioni: il Comune autorizza ad effettuare riprese fotografiche e video degli animali per favorirne le adozioni attraverso campagne divulgative tramite canali di comunicazione istituzionali in sinergia con i canali dell’Associazione e qualsivoglia mezzo d’informazione.

Gestione affidamenti: Il Comune si impegna attivamente con l’Associazione nella gestione delle procedure di controllo pre-affido e post affido, supportando le famiglie nel percorso di adozioni consapevoli nel massimo rispetto dell’etologia dell’animale.

Il Comune si impegna a dare disposizione al gestore della struttura affinché garantisca la massima collaborazione ai volontari autorizzati, consentendo loro l’interazione con gli animali e fornendo informazioni sulle caratteristiche comportamentali e sanitarie indispensabili a favorire un’adozione nel pieno rispetto delle necessita dell’animale.

L’associazione si impegna tramite i propri volontari sul territorio a:

– monitorare le colonie feline e i punti di aggregazione di animali randagi;

– svolgere attività di cattura con le proprie attrezzature e attuare interventi di sterilizzazione della popolazione felina presso le strutture sanitarie convenzionate con la finalità di prevenire le nascite incontrollate e prestare soccorso generico agli animali in difficoltà in misura subordinata alla disponibilità di risorse umane, logistiche ed economiche dell’Associazione al momento della richiesta;

– supportare il Comune nelle campagne di informazione e adozione;

– segnalare situazioni di criticità o maltrattamento alle autorità competenti;

– offrire ai cittadini iscritti e tesserati all’Associazione scontistiche sulle prestazioni veterinarie presso le strutture sanitarie private in convenzione.

Il Comune si impegna a:

– riconoscere l’Associazione come interlocutore privilegiato per le tematiche animaliste;

– facilitare l’accesso dei volontari alle aree pubbliche o strutture comunali preposte, previo coordinamento e autorizzazioni;

– patrocinare iniziative congiunte.