TIVOLI – Domani c’è il mercato di artigianato e arte in piazza

A Tivoli torna l’appuntamento con il “Mercato di Artigianato e arte in piazza”, l’evento ideato e curato dall’Associazione culturale L’Erba Voglio, attiva sul territorio da quasi 30 anni.

Lo stabilisce la delibera numero 68 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 26 marzo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene consentito lo svolgimento dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale L’Erba Voglio presieduta da Rita Celanetti per domani, domenica 29 marzo, domenica antecedente la Pasqua, dalle ore 10 alle ore 19 a Piazza Plebiscito e via Palatina.

Secondo la giunta, si tratta di un evento che riscuote alto gradimento e che contribuisce ad incentivare il flusso dei turisti nel Centro Storico trasformato in uno spazio d’incontro e creatività con artigiani all’opera, laboratori, opere originali.

Lo scorso 19 febbraio, con la delibera numero 30 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– la giunta comunale su proposta dell’Assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri aveva concesso il patrocinio anche nell’anno 2026 al “Mercato di Artigianato e arte in piazza” per ogni prima domenica del mese (in occasione dell’apertura gratuita delle Ville) e la seconda domenica di dicembre.

L’iniziativa si svolgerà a decorrere dal primo marzo al 13 dicembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 come di seguito indicato:

19 aprile (in sostituzione della prima domenica, coincidente con la Santa Pasqua)

3 maggio

7 giugno

5 luglio

6 settembre

4 ottobre

1° novembre

6 dicembre

13 dicembre.