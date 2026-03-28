Roma, ultima domenica ecologica: stop alle auto nella “Fascia Verde”

Domani, domenica 29 marzo, è l’ultima domenica ecologica della stagione 2025-2026 a Roma.
Scatta lo stop al traffico per tutti i veicoli a motore nell’area della nuova Z.T.L. “Fascia Verde” nell’orario dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato.
Deroghe al provvedimento per i veicoli ibridi ed elettrici, per quelli a Gpl o metano da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6, per i motorini con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive.
Tutti i dettagli nel testo integrale dell’ordinanza n. 40 del 25 marzo 2026.