ROMA EST – Pesta l’anziano e lo deruba del borsello: maliano arrestato

Ha tramortito un anziano con un pugno al volto, quindi lo ha trascinato sull’asfalto e derubato del borsello contenente documenti e telefono cellulare.

Per questo gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato un trentottenne maliano per rapina aggravata, lesioni personali dolose aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo un comunicato stampa diffuso dalla Questura di Roma oggi, lunedì 30 marzo, il fatto è avvenuto in via di Tor Cervara, estrema periferia Est di Roma.

In piena notte, l’extracomunitario si sarebbe avvicinato alla vittima intimandole di consegnare il denaro, ma al rifiuto è seguita un’aggressione violenta, la rapina e la fuga.

Sopraggiunta sul posto, è stata la figlia dell’anziano a contattare il Numero Unico di Emergenza 112.

Così un’ambulanza ha trasportato d’urgenza il pensionato al Policlinico Umberto I, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con una prognosi iniziale di 40 giorni.

Gli investigatori hanno invece rintracciato il presunto responsabile dopo poche ore grazie all’identikit fornito dalla vittima: l’extracomunitario è stato bloccato dagli agenti in via Raffaele Costi, non lontano dal luogo in cui si erano consumate la rapina e l’aggressione violenta.

Per il 38enne è scattato il fermo di polizia giudiziaria, successivamente convalidato dal Tribunale di Roma: per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.